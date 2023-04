Epic Games Store : Le jeu Maneater gratuit pour une semaine

Maneater est le nouveau jeu gratuit disponible dès aujourd'hui sur Epic Games Store ! Vous disposez d'une semaine spécifique, jusqu'au 16 juin 2022 , pour profiter de l' offre gratuite et utiliser gratuitement la version pour PC Windows . Une opportunité à ne pas manquer si vous êtes passionné de jeux fous et non conventionnels, une description qui convient parfaitement à ce titre. Maneater vous met dans la peau (pour ainsi dire) d'un féroce requin mangeur d'hommes , capable de semer la pagaille en quelques secondes. N'ayez pas peur, car le gameplay est sanglant mais très joyeux et amusant, car le jeu ne se prend pas au sérieux et contient une bonne dose d' humour .Source: news_item-33367.html