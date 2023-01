Bonsoir à tousJe cherche actuellement un logiciel qui me permettrait de transformer l'audio d'un fichier son (mp3, ...) ou vidéo (mp4, ...) vers du texte (txt, docx, ...).Il y a plein de services en ligne qui font ça mais c'est payant ou assez limité en fonctionnalités ou minutes qu'il est possible de traduire pendant une certaine période.Je vous remercie d'avance beaucoup pour votre aide et bonne nouvelle année