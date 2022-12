Configuration de TÃ©lÃ©phonie fixe Proximus sur Fritz!box

Publié le 04/12/2022 @ 21:17:26, Par Par gizmo Configuration de Téléphonie fixe Proximus sur Fritz!box

Bonjour à tous,



Comme Proximus ne veut pas me remplacer ma box pour pouvoir profiter des débits que JE PAYE, j'ai décidé de tenté l'aventure Fritz!box



Je me suis donc procuré une Fritz!box 4060 que je peine à configurer.

J'ai réussi à la branché au modem fibre et rétablir la connexion internet (non sans peine, la doc sur le site d'avm n'est pas tout à fait à jour).



Par contre, pour ma ligne téléphonie, rien n'y fait. La box me dit que c'est bien configuré, amis la ligne sonne occupée et aucun appel ne rentre ni ne sort.



Ma configuration:



Téléphone d'enregistrement: mon numéro, au format international (avec 00 et non +)

Téléphone interne: mon numéro, au format local (avec préfixe)

Username: HGW_*** (ou *** est mon numéro, au format local)

Password: le même que pour la connexion internet

Registrar: ims.belgacom.be:5060

J'ai coché la case "Utiliser le numéro pour l'enregistrement"

Protocol de transport: UDP (j'ai essayé aussi automatique, mais la BBox utilise UDP)

Au niveau de la ligne, j'ai indiqué d'utiliser le VLAN ID 20, comme sur la BBox.



Quelqu'un aurait-il une idée?



Merci d'avance.