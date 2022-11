RSS "server"

Hello les gens,Je suis à la recherche d'une solution pour créer un flux RSS de toutes pièces.Le but est de pouvoir alimenter des agrégateurs avec des informations "maison".Même pas besoin d'image. Un titre et quelques lignes de contenu, c'est parfait.Si on peut définir une date/heure d'expiration de son message, c'est encore mieux.Le but final est de pouvoir alimenter des écrans de monitoring avec des problèmes IT.On a Zabbix qui fait ça en partie, mais on voudrait pouvoir ajouter des infos "à la main" de manière centralisée.Un serveur pour héberger le fichier xml, on a. J'ai "juste" besoin d'un truc pour editer et uploader le fichier à sa place pour qu'il puisse être pris en charge par les agrégateurs. Une appli en dur, un script php à héberger, peu importe (même si un script php, ça peut être pratique)Vous avez une idée ?Merci et la bise à tout le monde