احسن صباغ الكويت

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Publié le 19/09/2022 @ 14:56:13,Par paintings
جاهز ، ضع ... اختر لون الطلاء الذي تريد العيش معه لسنوات! حسنًا ، ربما تبطئ دقيقة في قرار التصميم هذا ، وهو أحد أصعب القرارات. عندما نحلل شريحة طلاء صغيرة ، يصعب علينا تخيل كيف سيبدو اللون بمجرد مسحه على الحائط بأكمله. وننسى تصور كيف يمكن أن يتغير التدرج في أنواع مختلفة من الضوء. نظرًا لأن العقل البشري سيء جدًا في تخيل كيف سيبدو لون الطلاء ، فإن اختبار حوامل الطلاء بعناية قبل شراء غالون هو أفضل طريقة لتجنب ندم الرسام. لمعرفة الطريقة الصحيحة لاختيار ألوان الطلاء - والأخطاء التي يجب تجنبها صباغ الكويت - سألنا محترفي الطلاء. صباغ الكويت وفقًا للخبراء ، إليك سبعة أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص عند اختيار ألوان الطلاء ، بالإضافة إلى ما يجب فعله بدلاً من ذلك.
توصي ، خبيرة الألوان في ، "بتطبيق ألوان متعددة والجلوس معهم لبضعة أيام". "اختبرها في عدة أجزاء مختلفة من غرفتك بإضاءة مختلفة لمساعدتك على تصور أفضل لما سيبدو عليه اللون في مساحتك في أي وقت من اليوم."
تشارك نيكول جيبونز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ، نصيحة مماثلة: "تأكد من أنك تحب لونك تحت ضوء النهار وفي المساء عندما تغرب الشمس والأضواء الاصطناعية في منزلك" ، كما تقول. صباغ فى الكويت لحسن الحظ ، تقدم حوامل قابلة للتغيير (مثل الملصقات الكبيرة) بحيث يمكنك نقلها إلى جدران مختلفة ومناطق أكثر إشراقًا أو باهتة في الغرفة.
"بمجرد قضاء الوقت مع كل لون ، حدد خيارك النهائي. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الإحباط والمال على المدى الطويل". صباغ فى الكويت سيساعدك أخذ وقتك الآن على تجنب الندم لاحقًا.
عدم النظر في الأثاث والديكور
تجنب اختبار العينات في غرفة فارغة تمامًا. حتى لو كنت قد انتقلت للتو أو كنت تريد إفراغ الغرفة قبل البدء في الطلاء ، فإن الاحتفاظ ببعض الأثاث والديكور في الغرفة أثناء تحديد لون الطلاء سيضمن عمل اللون مع الألوان الأخرى في المساحة.
"نوصي دائمًا برسم لوحة صغيرة أو قطعة من الرغوة وتقييم اللون في أجزاء مختلفة من الغرفة وطوال اليوم" ، صباغ كما يقول أندريا ماجنو صباغ ، مدير تسويق الألوان وتطويرها في بنيامين مور. "سيمكنك هذا من رؤية كيف يبدو اللون مع مراعاة الضوء (الطبيعي والاصطناعي) والأشياء المحيطة الأخرى (مثل الأعمال الفنية والأثاث وما إلى ذلك) ، مما يضمن أنك ستحب اللون في جميع السيناريوهات ،" يشرح.
توصي ، خبيرة الألوان في ، "بتطبيق ألوان متعددة والجلوس معهم لبضعة أيام". "اختبرها في عدة أجزاء مختلفة من غرفتك بإضاءة مختلفة لمساعدتك على تصور أفضل لما سيبدو عليه اللون في مساحتك في أي وقت من اليوم."
تشارك نيكول جيبونز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ، نصيحة مماثلة: "تأكد من أنك تحب لونك تحت ضوء النهار وفي المساء عندما تغرب الشمس والأضواء الاصطناعية في منزلك" ، كما تقول. صباغ فى الكويت لحسن الحظ ، تقدم حوامل قابلة للتغيير (مثل الملصقات الكبيرة) بحيث يمكنك نقلها إلى جدران مختلفة ومناطق أكثر إشراقًا أو باهتة في الغرفة.
"بمجرد قضاء الوقت مع كل لون ، حدد خيارك النهائي. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الإحباط والمال على المدى الطويل". صباغ فى الكويت سيساعدك أخذ وقتك الآن على تجنب الندم لاحقًا.
عدم النظر في الأثاث والديكور
تجنب اختبار العينات في غرفة فارغة تمامًا. حتى لو كنت قد انتقلت للتو أو كنت تريد إفراغ الغرفة قبل البدء في الطلاء ، فإن الاحتفاظ ببعض الأثاث والديكور في الغرفة أثناء تحديد لون الطلاء سيضمن عمل اللون مع الألوان الأخرى في المساحة.
"نوصي دائمًا برسم لوحة صغيرة أو قطعة من الرغوة وتقييم اللون في أجزاء مختلفة من الغرفة وطوال اليوم" ، صباغ كما يقول أندريا ماجنو صباغ ، مدير تسويق الألوان وتطويرها في بنيامين مور. "سيمكنك هذا من رؤية كيف يبدو اللون مع مراعاة الضوء (الطبيعي والاصطناعي) والأشياء المحيطة الأخرى (مثل الأعمال الفنية والأثاث وما إلى ذلك) ، مما يضمن أنك ستحب اللون في جميع السيناريوهات ،" يشرح.
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