Dernière édition: 12/05/2022 @ 13:40:14

Bonjour,J'ai acheté un pc portable HP il y a maintenant 1ans et demi et la je crois qu'il me lache, il me fait des écrans bleu sans arret et je ne peux vraiment plus m'en servir, personne ne sait d'où ca vient (a part de la médiocrité de l'ordi). Ca fait un peu criser quand on a investit dans quelque chose comme ca.Je suis etudiante il m'en faut vite un mais qui cette fois tienne un peu mieux la route cependant je n'ai pas un gros budget. Je m'en sers pas mal pour internet et pour ecouter de la musique. J'aimerais savoir ce qu'on peut me conseiller comme ordinateur portable ayant la meilleur vente pc portable tunisie et ne dépassant pas les 700 euros.