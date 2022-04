Innondation, nouveau matériel, mise à jour

Dernière édition: 25/04/2022 @ 14:26:01

Hello les amis,Après les innondations de l'année dernière (je n'ai pas été impacté perso), je cherche du matériel réseau/telecom pour un immeuble qui comporte plusieurs logements.Le but est d'avoir un connexion WAN (sans doute une ligne gigabit) et, derrière, un router/firewall qui gérerait une grosse dizaine de vlans (avec chacun son subnet, son DHCP, etc.).Chaque appart son vlan, pas de communication possible entre les logements.Dans le bâtiments, deux switches (il y a deux ailes principales dans ce bâtiment) reliés par un trunk et chaque logement à son port dédié (puis, dans chaque logement, ils font ce qu'ils veulent, un autre switch, un AP, du CPL, etc.)Bref, je suis à la recherche d'une solution hardware qui comporterait- Un router/firewall (Wan GB, min 16 vlans)- deux switches 24 ports (éventuellement PoE)Le tout, chez le même constructeur (par facilité de gestion).Si il y a une interface de gestion "cloud", c'est pas plus mal, ça donnerait la possibilité au proprio de savoir les usages (conso) et de, éventuellement, pouvoir fermer un accès en cas d'abus. Ca permettrait en tous cas de savoir qu'il y a de l'activité sur la ligne et donc que ce n'est pas en panne...J'ai exploré les gammes ZyXel et Sophos XG (pour le firewall) mais ça fait un bail que je n'ai plus exploré les possibilités hardwares "PME".Vous avez des suggestions ?Sachant que c'est un investissement "presque" à fonds perdus, on voudrait rester sous les 1500€ pour le hardware.Merci pour vos lumières