Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Publié le 29/07/2025 @ 17:56:57,Par Altar
Oui Depuis début juillet, je suis électricien, plombier, chauffagiste, plaquiste et plafonneur dans l'appartement du 1er étage
Bon par contre, mon entrepreneur vient environ 2h par semaine depuis fin mars... donc je vais me retrouver coincer à un moment pour terminer l'appartement du 1er
Publié le 26/08/2025 @ 22:33:50,Par zion
Aujourd'hui, petit feu d'artifice \o/
On faisait le trou pour les égoûts, et bardaf, un câble passait par là, puis du coup il passait nettement moins bien.
C'était une belle jaune et blanche, plus d'un mètre de haut, j'ai déjà vu des étincelles, celle ci était magique, mais annonçait quelques heures d'ennuis ^^
Allons bon, ce soir on a de l'électricité, mais rien n'était moins sûr cet après-midi
Je suis le Roy
Publié le 02/09/2025 @ 09:41:37,Par testeurdesite
...ça met de l'animation
Maintenant les égouts sont raccordés et t'es au courant.
Publié le 02/09/2025 @ 17:30:16,Par zion
Publié le 02/09/2025 @ 17:30:16,Par zion
Ni l'un, ni l'autre, mais on est à 5 mètres du succès
Les plus durs!
Je suis le Roy
Publié le 10/02/2026 @ 09:29:19,Par ced
et alors, quoi de neuf chez le Roy et chez Altar?
Publié le 10/02/2026 @ 13:41:24,Par zion
Boh pas grand chose, on fait de la finition, des petits trucs par ci par là, il reste la toiture à isoler, la façade à refaire et plein de trucs à l'extérieur, mais le budget a été pas mal consommé en intérieur donc pour le moment, ça ne bouge plus vraiment, enfin qu'avec mes petites mains, qui ont leur limite sur le temps
Mais on y habite, franchement c'est déjà top, et je joue sur la domotique pas mal avec ce qui existe, ça ne coûte rien au budget
Je suis le Roy
Publié le 10/02/2026 @ 13:41:40,Par zion
Mais tu vois la maison de l'extérieur, tu te demandes si c'est habité
Je suis le Roy
Publié le 11/02/2026 @ 12:29:27,Par Clandestino
Ca peut avoir son avantage (t'as pas trop envie d'aller y voir, donc t'as la paix) comme son inconvénient (ça attire les squatteurs)...
Publié le 11/02/2026 @ 17:44:55,Par testeurdesite
... et donc pas de taxe foncière non plus.
Je me souviens qu'à la construction de notre nid l'administration était impatiente de connaitre la date d'occupation du bien et j'avais un peu "tiré" dessus.
Publié le 11/02/2026 @ 20:24:30,Par zion
Publié le 11/02/2026 @ 20:24:30,Par zion
Oh mais ça tu rigoles, maintenant tu as plus trop le choix, tu as une limite de temps sur les travaux, que tu ais fini ou pas c'est plus leur problème, tu paies
Répondre
