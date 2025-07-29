Se connecter  
 Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Altar
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 29/07/2025 @ 17:56:57,
Par Altar
Citation de: ced
@altar: et chez toi, ca avance?


Oui :ddr555: Depuis début juillet, je suis électricien, plombier, chauffagiste, plaquiste et plafonneur dans l'appartement du 1er étage :boidleau:
Bon par contre, mon entrepreneur vient environ 2h par semaine depuis fin mars... donc je vais me retrouver coincer à un moment pour terminer l'appartement du 1er :angry: :oh:


ced
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 30/07/2025 @ 14:22:47,
Par ced
courage!
zion
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 26/08/2025 @ 22:33:50,
Par zion
Aujourd'hui, petit feu d'artifice \o/

On faisait le trou pour les égoûts, et bardaf, un câble passait par là, puis du coup il passait nettement moins bien.
C'était une belle jaune et blanche, plus d'un mètre de haut, j'ai déjà vu des étincelles, celle ci était magique, mais annonçait quelques heures d'ennuis ^^

Allons bon, ce soir on a de l'électricité, mais rien n'était moins sûr cet après-midi :ddr555:
Je suis le Roy :ocube:
testeurdesite
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 02/09/2025 @ 09:41:37,
Par testeurdesite
...ça met de l'animation :666:
Maintenant les égouts sont raccordés et t'es au courant.
La liberté d'opinion n'est rien, en regard de la colossale liberté de rester assis au soleil quand on n'a pas envie de travailler.
zion
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 02/09/2025 @ 17:30:16,
Par zion
Ni l'un, ni l'autre, mais on est à 5 mètres du succès :ddr555:
Les plus durs!
Je suis le Roy :ocube:
ced
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 10/02/2026 @ 09:29:19,
Par ced
et alors, quoi de neuf chez le Roy et chez Altar?
zion
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 10/02/2026 @ 13:41:24,
Par zion
Boh pas grand chose, on fait de la finition, des petits trucs par ci par là, il reste la toiture à isoler, la façade à refaire et plein de trucs à l'extérieur, mais le budget a été pas mal consommé en intérieur donc pour le moment, ça ne bouge plus vraiment, enfin qu'avec mes petites mains, qui ont leur limite sur le temps :smile:

Mais on y habite, franchement c'est déjà top, et je joue sur la domotique pas mal avec ce qui existe, ça ne coûte rien au budget :ddr555:
Je suis le Roy :ocube:
zion
   
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 10/02/2026 @ 13:41:40,
Par zion
Mais tu vois la maison de l'extérieur, tu te demandes si c'est habité :ddr555:
Je suis le Roy :ocube:
