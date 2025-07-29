Bavardages » Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Publié le 29/07/2025 @ 17:56:57,Par Altar
Oui Depuis début juillet, je suis électricien, plombier, chauffagiste, plaquiste et plafonneur dans l'appartement du 1er étage
Bon par contre, mon entrepreneur vient environ 2h par semaine depuis fin mars... donc je vais me retrouver coincer à un moment pour terminer l'appartement du 1er
Publié le 26/08/2025 @ 22:33:50,Par zion
Aujourd'hui, petit feu d'artifice \o/
On faisait le trou pour les égoûts, et bardaf, un câble passait par là, puis du coup il passait nettement moins bien.
C'était une belle jaune et blanche, plus d'un mètre de haut, j'ai déjà vu des étincelles, celle ci était magique, mais annonçait quelques heures d'ennuis ^^
Allons bon, ce soir on a de l'électricité, mais rien n'était moins sûr cet après-midi
Je suis le Roy
Publié le 02/09/2025 @ 09:41:37,Par testeurdesite
...ça met de l'animation
Maintenant les égouts sont raccordés et t'es au courant.
