Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

Bon voilà, j'ai déménagé. Ciao l'ancienne maison, il reste un paquet de trucs non finis, mais j'ai la douce impression que si j'avais planté dans 6 mois pour déménager, on y serait pas non plus. Donc c'est un peu camping, mais chaque jour un peu moins, et j'ai déjà plus de dispersion dans le fait de devoir gérer 2 baraques