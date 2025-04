Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

On a de l'eau chaude depuis ce matin \o/Bon il reste encore un paquet de trucs, mais le timing faisant, je déménage entre fin mai et début juin, pas le choix, j'ai dit à ma proprio que je partais, c'est acté.Quelques photos plus actuelles sur le site d'un de mes faiseurs de miracles ^^Ca avance, ça avance ^^