Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^

Dernière édition: 16/04/2025 @ 12:05:31

Alors, je me permets de faire un petit updateEn résumé, l'entrepreneur a arrêté le chantier le 31 janvier 2025 et n’est revenu que le 4 avril... pour me demander quelle couleur de crépi il devait commanderIl comptait commencer le 7 avrilposer les sorties de VMC, insuffler l'isolation et terminer la descente d'eau de pluie.Il a posé les sorties de VMC sans percer correctement l'isolation rigide. Impossible d’y fixer un tuyau d’évacuation. Il ne voulait rien entendre jusqu'à la venue d’un représentant Zehnder. Il n’a pas corrigé son erreur, et j’ai de gros doutes sur sa bonne volonté. Donc je cherche des solutions DIY avec Zehnder pour résoudre le problème.Et il doit encore terminer le reste.poser les sorties de VMC et les couvre-murs.C’est en cours… Ce sera probablement terminé pour ce jeudi. Par contre, il doit encore mettre les zincs engravés, et je ne les ai pas vus sur le chantier pour le moment.poser la descente d’eau de pluie et… faire la terrasse, quoi.Il doit toujours poser les descentes d’eau de pluie et il ne veut plus faire la terrasse… Il m’a annoncé ça joyeusement le 31 mars. Je négocie en direct avec son équipe dans son dos, parce que le seul devis reçu à ce jour est de 25k€ pour 25m².poser les volets électriques en façade avant et le dernier châssis en façade arrière.Toutes les menuiseries sont posées depuis début mars… et j’ai découvert la semaine passée que les entreprises de menuiserie ont collé leur bande d’étanchéité EPDM sur l’étanchéité bitumeuse de l’entreprise… sans utiliser la colle appropriéetoujours en attente des menuiseries pour terminer le crépi.Maintenant, on attend le nuancier du fournisseur, parce que l’entrepreneur ne veut pas se déplacer pour nous donner le sien afin que l’on puisse choisir la couleur… Et ensuite, il faudra attendre 48 h de beau temps.edit : Côté litiges : Le premier a été reporté à la Saint-Glinglin. Le deuxième, lui, s’est terminé avec une condamnation par défaut qui n'a pas été contestée dans les délais légaux. J’ai fait exécuter une saisie, et l’huissier a réussi à bloquer environ 15k€ sur un compte. Ce n’est même pas 50 % de la condamnation, mais c’est déjà ça