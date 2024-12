Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

Tout avance mais rien n'est 100% terminé de notre côté, on a fini une modif de structure sur la toiture, mais pas le revêtement final, on a avancé sur le chauffage sur l'étage mais pas au rez, et la pompe à châleur s'allume pas encore, on a fini une partie de carrelage, mais pas les plinthes, une partie des plafonds en peinture, mais pas tous car il y en a un qui s'est affaissé ...Bref, il reste du boulot un peu partout