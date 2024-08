Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

La liberté d'opinion n'est rien, en regard de la colossale liberté de rester assis au soleil quand on n'a pas envie de travailler.

Donc ça nous fait du 14kVA en 400V tri plus neutre ce qui donne 63A en 230V mono et +/- 36 à 38A en 230V tri.Il n'y a pas de quoi installer du hors norme.Bon oui, il faudra pas utiliser le four, repasser le linge, faire tourner un lave-vaisselle en même temps.Mais la pompe à chaleur est-elle bien dimensionnée ? En se limitant à 2/3 de puissance des recommandations et éventuellement installant une K7 à bois ou pellets ça devrait le faire non ?Exemple: à l'époque de mon installation le fournisseur avait recommandé une chaudière gaz 18kW et j'ai fait installer une 12.Jamais eu de soucis ou de sous-dimensionnement.