Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

On place les châssis au rez cette semaine \o/J'ai pas partagé grand chose dernièrement, mais faut dire que j'étais sur place quasi en permanence pour terminer plein de choses avant les plafonneurs, ils avancent super bien, mais si un câble dépasse, ils font pas de chichiDonc tout l'étage est plafonné, reste le faux plafond, et ils ont commencé le rez. Du coup on termine de monter les prises (merci Altar à ce propos, les références pour les prises Niko pour le CAT8 je confirme, ça marche nickel). Réseau, domotique, prises, les fils qui pendent pour les spots, tout est plié à l'étage, il n'y reste que le coffret électrique qu'on va faire cette semaine, puis on recommence au rez, et on termine la cave.D'ici fin juin on coule les chapes et on attaque les "finitions" intérieures (dont le chauffage), la toiture et le garage, puis on déménage