Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

on est content oui, chauffage sol c'est vraiment confortableOn est toujours dans les caisses, on attend les dernières livraisons de meubles (bon ok, certains, on doit encore les commander).Le terrassier a fini la partie 1, il attend que ca tasse un peu afin de tout finir.La semaine prochaine, sauf soucis, on aura notre clôture, le portail la semaine suivante.Faut que je termine de fixer les lampes, et de faire le rack aussi (on dirait pas, mais tout prend du temps).On va faire un devis pour enduire et peindre les murs, on ne se sent pas capable de faire ces finitions pour le moment...