Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

Ah benh fin d'année et début 2024 le chantier était plutôt calme, la météo n'aidait pas et l'équipe était sur un autre chantier.Pour le moment on refait la partie égouttage, on a creusé une giga tranchée dans la cave, c'est impressionnant, et on a vidé la piscine pour pouvoir enlever les derniers éléments dans la cave qui nous empêche de cimenter les mursL'électricité ça ça avance, on est proche de la moitié sur l'étage, le rez et la cave c'est fini, d'ici mars on aura tout câbléEt toi, tes premières semaines, comment ça se passe? Content de la maison?