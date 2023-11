Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

Ecoute, j'ai un peu dû lire la doc, et relire 2 ou 3 fois à tête reposée pour pouvoir faire mon câblage, ça c'était la première soirée.Ensuite j'ai utilisé le soft officiel pour assigner les adresses et l'action sur l'interrupteur, en 2h c'était plié. Il reste une grosse marge de progression car c'est vachement complet, mais pour commencer par allumer la lumière, ça allait facilement (avec ETS).Maintenant j'ai ajouté une passerelle IP, et j'essaie d'aller plus bas niveau pour contrôler ça directement moi même via un peu de code. Là, c'est plus tordu, j'ai pas choisi la version IOT, je préfère le bas niveau, mais tu sens bien qu'on préfère que tu utilises juste les outils prévus pourMais je m'attendais à pire, deux soirées pour allumer ta première lumière, ça va encore