Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^

Toutes mes fiçelles de string ! Vous approchez de la finUne date estimée pour la fin des travaux ?

Alors, pour le moment, on lui a signalé que notre bail expire fin janvier 2024, et qu'on aimerait fortement ne pas devoir prolonger...Le conducteur de chantier me dit qu'on aura la maison avant, on verra bien, pour fin décembre ce serait top, ca nous laisserait un mois pour faire les 2 3 trucs à faire avant d'y bouger nos meubles.On verra, de toute façon, je dois avoir une certitude avant fin octobre, vu que je dois envoyer mon renom officiel au proprio...