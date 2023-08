Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 10/08/2023 @ 18:20:09

Qqun s'est déjà penche sur une installation PV ? Vu qu'on est coince sur du 3x230v a Bruxelles, j'essaie de comprendre quelles sont mes options... Les sociétés ne répondent pas aux questions et vous remettre des offres types.1) Je vise une installation qui va me permettre d'ici 3-5 ans d'installer une batterie pour fournir du backup + améliorer l'autoconsommation et je n'arrive pas à trouver d'onduleur 3x230v qui ait l'option.2) Est-ce qu'il y a moyen d'estimer la production maximum de mon installation en fonction de son implantation pour dimensionner l'onduleur ?3) Est-ce qu'il y a une contre-indication à placer les PVs sur un onduleur 3x400v+N derrière un auto-transformateur ? Si je comprends bien, la charge doit être identique sur chaque phase pour un auto-transformateur... il se passe quoi si une une phase est plus utilisée que les autres ? en temps normal pour la facturation et pire en cas de coupure de courant ?4) Est-ce que la batterie pourrait être distincte des onduleurs et installée juste après le compteur avant les onduleurs ?