Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: zion Tiens tant qu'on parle toiture... J'aurais aimé avoir la possibilité plus tard d'un rooftop, mais dès que j'ai prononcé ce mot, ils ont tous paniqué... Tu as une toiture plate de ton côté?

J'ai une toiture en pente et deux toitures plates dont une qui sert de terrasse a un des appartementsÇa n'a rien de compliqué normalement... l'IR définit la structure nécessaire pour la charge et ils doivent exécuter en fonction des prescriptions. Si c'est une structure bois, c'est des poutres un peu plus grosses et moins d’écart entre les poutres.