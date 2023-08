Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: Altar Réunion hier soir avec une entreprise pour la réalisation du gros œuvre. J'attends une confirmation de leur part mais ils devraient être capable de reprendre le 1er août s'ils trouvent un accord avec l'EG.



Le sous-traitant a repris le travail ce matin et, sauf surprise, va terminer le gros oeuvre pour le 31/08et la toiture dans le courant du mois de septembre.Il m'a remis un petit planning détaillé pour le gros oeuvreet va confirmer les délais de livraison pour les poutres et le béton des que les magasins ouvrent la semaine prochaineJe suis un peu plus confiant ce coup-ciIl ne me reste plus qu'a trouvé les châssis...