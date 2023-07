Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Yep, encastrements électriques et sanitaires.Le toit est fini, on attend les chassis (et on espère que ce sera cette semaine, mais aucune garantie...).Ensuite, il faut monter les parois intérieurs, puis les encastrements peuvent commencer (et nous devons coordonnés cela avec la société pour l'airco, vu que ca c'est hors CSP).Donc on aimerait effectivement une meilleure communication des délais.On devait avoir une réunion de chantier vendredi passé, mais ca a été annulé, elle devrait avoir lieu cette semaine, on compte bien faire comprendre au conducteur de chantier que nous aussi on a des obligations, et qu'il serait temps de communiquer des délais et de s'y tenir.On doit, par exempe, résilier notre bail de location, valider le projet cuisine, pouvoir commander nos meubles, etc, et tout cela sans pouvoir communiquer des dates, ce n'est tout simplement pas possible.