Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Tu as ce système français sinon: https://conecterm.fr/ L'avantage contre Roth (je trouve) c'est qu'ils te proposent le plan de mise en place pour tes tuyaux, et ensuite tu reçois des dates directement rainurées, ce qui te permet un placement vachement facile. Et c'est une dalle sèche, et on peut carreler directement sur le tout, sans remettre une nouvelle chape.Le désavantage c'est que si un jour tu veux changer ton carrelage, tu risques d'endommager les tuyaux, contrairement à Roth qui a effectivement une chape, mais le placement me semble quand même vachement plus sportif