Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 22/05/2023 @ 11:25:56

zion > Oui, je vais partir sur un chauffage au sol DIY. Je n'ai pas confiance dans les pseudos experts qui m'ont fait des offres sans le moindre dimensionnement technique (associé à un prix totalement indécent au passage)Je suppose que les deux sont liés. On te remet le prix maximum pour ta superficie ce qui évite de perdre du temps à faire un devis détaillé, prendre des risques et ca maximise les gains95% du chauffage au sol sera "classique" avec chappe mais c'est une chape anhydrite de faible épaisseur (4cm). C'est le meilleur compromis entre efficacité, inertie et répartition de chaleur uniforme d'après mes recherches.La chape ce sera sportif mais j'y croisDans deux pièces, je dois passer sur un autre système vu le manque de place pour mettre un plancher en poutrain/claveau, je pars sur un système qui inclut un isolant et un diffuseur de chaleurLes systèmes plus fins n'ont que très peu d'inertie mais, en contrepartie, la répartition de la chaleur n'est pas optimale d'où une légère perte de rendement. D'après les retours sur les forums, ça reste très très agréable.Pour le moment, je regarde chez les Allemands, Roth, et je pars sur deux de leur système : Quick-Energy et ClimaComfort TBS. Je n'ai pas fait de recherche sur ClimaComfort Compact qui répond à tes besoins mais ça ressemble furieusement au ClimaConfort TBS sans la couche d'isolant en-dessous et avec un tube plus petit.De mémoire, l'épaisseur du tube joue sur le rendement du système mais vu que tu n'as pas la place pour installer autre chose, je ne me tracasserais pas outre mesure. Ce sera de toute façon plus efficace et plus agréable qu'un chauffage classique basse température.