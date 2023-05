Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: zion



Pas facile tous les jours, et il faut jouer avec les budgets, mais (jusque là), je ne regrette rien.

Et j'ai gagné quelques muscles Ah mais non, sauf si Altar me contredit, je trouve ça super intéressantPas facile tous les jours, et il faut jouer avec les budgets, mais (jusque là), je ne regrette rien.Et j'ai gagné quelques muscles

Pour être honnête, mon seul regret est d'avoir essayé de déléguer la gestion du projet à d'autres personnes... malgré la présence d'un architecte, d'une architecte d'intérieur, d'un EG et d'un ingénieur en stabilité, la rénovation a totalement déraillé. Je ne sais pas s'il est possible d'arriver à un résultat convenable en déléguant même avec un énorme budget.Globalement, tout le monde essaie d'en faire le moins possible pour des prix qui ne sont pas vraiment anodinAvec une gestion plus directe, on avance plus vite tout en étant beaucoup moins cher même en additionnant les heures qu'on a prestées. Aucun regrets à ce niveau là.