Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 11/05/2023 @ 06:28:39

Ah je place les câbles dans des gaines afin de pouvoir les remplacer, on ne sait jamaisPlacer les switchs dans la cave, c’était dans l’optique de mutualiser les coûts pour l’immeuble. 2 switches, 2 routeurs, 2 connexions et hop les 3 appartements ont un access à Internet redondant à un prix riquiqui et je peux mettre des access points en POE à des endroits improbablesJe voulais aussi pouvoir utiliser ces câbles pour faire passer potentiellement autre chose que de l’ethernet. HDMI / Thunderbolt / etc … ( coucou le desktop dans la cave ) Je peux également laisser des tires fils pour faire passer de la fibre par la suite, c’est pas une mauvaise idée