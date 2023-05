Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^

trois



Dernière édition: 01/05/2023 @ 10:16:51

Bon... on termine le gros oeuvre avec un entrepreneur. On a réussi à trouver un accord financier après de rudes negotiationsDébut des travaux, lundi 15 mai. Fin des travaux, vendredi 14 juillet (deux mois ? mais mais avec combien de retard ? )En parallèle, on fait des devis pour le second oeuvre et on négocie les prixVu les premiers devis, la domotique ce sera fait in-house