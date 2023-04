Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^

Citation de: Altar



A peine plus cher que le kit cat6a natif Je tiens au courant si ca marche Et je travaille sur une solution integree pour les appartements. Si c'est pour du niko, il semble possible d'utiliser 170-68600 (1.65€) + 170-65904 (6.71€) ou 2 * 170-65901 + 2 * keystones cat 8.1 (7.10€) : 22.56€.A peine plus cher que le kit cat6a natifJe tiens au courant si ca marche

Alors : 170-68600 + 2 * 170-65901 + 101-65200, ca fonctionne très bien avec les keystones de chez hb-digital. Il ne me reste plus qu'a verifié si j'arrive a mettre deux cables AWG22 dans une boîte à encastrement et bancoP.S. hb-digital est aussi disponible sur le market place d'AmazonEn fonction de votre commande, il est peut-être plus intéressant de commander sur le marketplace