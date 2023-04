Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 21/04/2023 @ 10:50:38

Et je travaille sur une solution integree pour les appartements. Si c'est pour du niko, il semble possible d'utiliser 170-68600 (1.65€) + 170-65904 (6.71€) ou 2 * 170-65901 + 2 * keystones cat 8.1 (7.10€) : 22.56€.A peine plus cher que le kit cat6a natifJe tiens au courant si ca marche