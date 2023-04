Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: zion





On en est à l'exacte même conclusion après seulement quelques devis, et... on bricole, on bricole, les économies sont faramineuses par rapport à certains devis. Tous ceux dont la main d'oeuvre dépasse les matériaux, c'est plus intéressant de faire soi même On en est à l'exacte même conclusion après seulement quelques devis, et... on bricole, on bricole, les économies sont faramineuses par rapport à certains devis. Tous ceux dont la main d'oeuvre dépasse les matériaux, c'est plus intéressant de faire soi même



Exactement le même constat... Un petit exemple qui m'a choqué : placement des portes coupe-feu... 1090€ la porte.Un porte premier prix c'est 150€, une porte un peu design c'est 300€ et l'installation d'une porte prend entre une et deux heures quand on sait s'y prendre.Donc 395€/h ? Je vais finir par me recycler heinJ’avais été confronté à ce genre d’incohérence lors de la rénovation de mon appartement mais j’avais mis ces prix hallucinants sur la petite taille du chantier qui ne permettait pas de faire des d’économies d’échelles. Visiblement non… on profite de l’incapacité des gens à estimer la valeur du travail et on s’offusque quand on remet les prix en question avec des données factuelles.Il y a vraiment quelque chose de malsain dans les métiers de la construction.