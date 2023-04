Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: Altar

Mon budget etant fixe, il va falloir prendre son mal en patiente et gerer le project de A a Z. ced > Le triangle d'or nous dit qu'il faut sacrifier le delais ou le cout a qualite constante.Mon budget etant fixe, il va falloir prendre son mal en patiente et gerer le project de A a Z.

On en est à l'exacte même conclusion après seulement quelques devis, et... on bricole, on bricole, les économies sont faramineuses par rapport à certains devis. Tous ceux dont la main d'oeuvre dépasse les matériaux, c'est plus intéressant de faire soi même