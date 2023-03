Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Citation de: ced

https://www.dropbox.com/scl/fo/f40ylwg3rh65bn0bsxcsi/h?dl=0&rlkey=yev9jzmi1yff7m- cegsc0122l8 @altar: voici comment mon csp fait (je supprimerai le lien ensuite, vu que ce n'est pas mon chantier):

Citation de: zion



C'est du pierret (du belge), en alu, triple vitrage et tutti quanti. Un avion de chasse comme budget ce truc Finalement j'ai pas signé, j'attends un dernier petit gesteC'est du pierret (du belge), en alu, triple vitrage et tutti quanti. Un avion de chasse comme budget ce truc



Dernière édition: 26/03/2023 @ 09:46:03

Les tuiles, l'isolant et les velux sont disponiblesPlus qu'à trouver une date avec le toiturierced: merci. C'est propre rien à dire même si ça me semble toujours illogique de poser l'isolant avant la fenêtrezion: tu as mis combien de temps pour obtenir un devis ? J'étais parti sur eMac, du belge aussi, à cause de mon entrepreneur mais ils m'annoncent 26 semaines pour la livraison en ce moment.J'ai eu un devis de chez Dako à Batibow, livraison en 8 semaines, mais ils sont deux fois plus cherFabrication en Pologne et double du prix :mad:Est-ce que tu as pris des petits gadgets ? charnière invisible, capteur d'effraction intégré dans le châssis ? Je suis curieux