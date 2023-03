Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 02/03/2023 @ 14:33:13

Alors j'ai eu un IR du bureau d'étude du fabricant des poutrains, rector, au téléphone et il était assez étonné par la situation.La société effectue l'étude gratuitement et fournit un plan de pose avec l'achat du matériel qui du coup est quasi sur mesure ( +/- 10cm ) ... Vu qu'EG n'a pas demandé l'étude, il n'a pas reçu le plan de pose ni les poutrains avec la bonne taille.Vu que le matériel a été acheté, il me confirme qu'on peut raccourcir ces poutrains sans risque en retirant la même longueur de chaque côté pour autant que le travail soit réalisé proprement. Par contre, certains poutrains ne peuvent pas être raccourci impunément donc il recommande de faire systématiquement l'étude au préalable, c'est gratuit de toute façon et plus facile à mettre en oeuvre in fine