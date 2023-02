Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Disons que de fil en aiguille, un container, un autre, puis on reçoit un premier devis pour un truc et on se dit... euh... tu rigoles, on te casse ça pour 10x moins cher(Sérieusement certains demandent un prix littéralement abusé, même en comparant plusieurs devis...).On a clôturé plus de 200m, pour le même prix qu'une amie pour 25m. Et en prime, j'ai pu acheter les outils pour le faire, c'est bonusEt j'ai économisé la salle de sportMon seul regret finalement, la partie démolition se termine doucement, on doit encore enlever une partie des châssis, démolir la toilette vu qu'on en a commandée une de chantier, trouer quelques portes et mettre des linteaux... Et je me suis commandé une rainureuse pour commencer l'électricité, si on a déjà les rainures on va pouvoir encore un peu réduire la factureJusqu'ici, la seule société externe qui est venue c'est pour abattre des arbres, ça c'est trop dangereux