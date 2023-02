Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

On a décidé de l'entreprise qui va faire les châssis, mais on a pas encore signé, on négocie, on demande de petites modifications et de pas exploser son prix (voir le baisser si on démoli à sa place).Pour le moment je n'ai signé que des trucs en extérieur, élagage (un gros chantier d'une semaine avec 5 gars), et un placement de clôtures qui se termine, tout le reste on l'a fait de nos petites mains, et ça a franchement dépotéCes prochaines semaines, j'apprends à monter un mur, j'ai acheté les blocs, la bétonière, le ciment, et j'ai un ami qui vient nous expliquer, ça va être chouette