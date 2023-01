Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

On a pas d'entrepreneur, je préfère choisir corps de métier par corps de métier, je n'aime pas trop le principe d'avoir une seule entreprise qui coordonne, et prend sa comm au passage sur tout. On y gagne certes sur le timing mais sur le budget pas vraiment, et on a pas forcément toujours le meilleur artisan local (qui franchement souvent est bien plus compétitif en plus d'être local).C'est plus de boulot pour nous, mais j'espère (en gras, italique etc) qu'on y gagne sur le budget comme prévu.