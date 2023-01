Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

L'architecte qui me rappelle de ne pas intervenir dans sa communication avec l'entrepreneur général... alors qu’il ne voit pas le mauvais positionnement des poutres avant de partir en vacances pour deux semainesJ'ai donc été dans l’obligation pour ma part de lui rappeler sa mission de contrôle qu’il ne semble pas prendre à cœur et qu'il semble confondre son role de conseil avec un role de mandataire.Et dans la foulée une petite mise en demeure a l’entrepreneur général qui fait trop d’erreurs à mon gout et n’avance pas dans le chantier.