Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Dernière édition: 23/12/2022 @ 16:16:09

Alors je vous dépose déjà un petit lien vers le drive avec les plans et quelques photos...En résumé, on a commencé le chantier mi-octobre par la démolition de l'annexe arrière jusqu'à l'arrivée des pluies mi-novembre qui ont décidé l'EG d'arrêter la démolition dans un état improbable... cf les photos. En parallèle, il essayait de lancer la rénovation de la toiture sauf que l'IR a tardé à fournir ses réponses et il y a eu une rupture de tuile entre temps...Du coup, il s'est, mis en tête de réaliser les fondations de l'annexe afin de pouvoir ériger la structure qui lui aurait permis de continuer la démolition à l'abris des intempéries sauf que le gel a montré le bout de son nez début décembre et il s'est également arrêté sur ce point. Il a dès lors commencé la démolition des murs porteurs au RDC/1er/2eme ce qui m'a fait réalisé qu'il ne sera pas possible de faire passer la VMC dans les faux plafonds à cause des poutres en acier... J'attends la réponse d'un ami IR, vu que l'IR que nous avons embauché tarde à me répondre, avant de m'énerver sur l'architecte mais je suis convaincu qu'il était possible de faire autrement.Bref, après deux mois, on n'a pas vraiment avancé, l'EG n'arrive pas à me fournir un planning détaillé des activités et l'architecte commence à me courir sur le haricot. Ah pour la blague, EG a placé une première fois la nouvelle colonne du RDC au mauvais endroit... ni l'architecte, ni l'IR n'ont rien trouvé à redire avant que je n'attire leur attention sur le problème.