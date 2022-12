Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

ah, bah une alarme quoi...Perso j'ai contacté deux sociétés pour une système d'alarme et des caméras externes.Pas du style Verisure ou tu payes cher ton setup, et encore plus cher ton abonnement (mais bon, chacun fait comme il veut).Maintenant j'ai commencé à regarder le système d'alarme Ring, installation à faire toi même, tu gère tout tout seul.Les retours que je trouve sont en général assez positifs, c'est un système sans fil (donc piles à remplacer pour les capteurs, les caméras existant en sans fil, en POE ou en alimenté par le courant et communication wifi).Avantage de Ring à ce sujet: piles que tu peux remplacer toi, et qui ne coûtent pas cher (une des sociétés que j'a contacté le propose un système d'alarme sans fil, ou je dois passer par eux pour remplacer les batteries, et ce n'est pas donné les batteries).Je continue ma réflexion actuellement (je pensais d'abord une alarme filaire, mais vu le prix élevé pour tirer des câbles / gaines, j'avoue hésiter).De toute façon, du fait que j'ai des animaux, les 2 sociétés me conseillent principalement des capteurs aux fenêtres et aux portes, qui se déclenchent donc en cas d'ouverture.Détecteur de mouvements uniquement dans les pièces ou les animaux ne sont pas supposés aller.Si tu veux des liens, on peut passer par messenger