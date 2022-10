Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

Je suis le Roy

Non justement, ça on a déjà, on enlève, c'est pour une station d'épuration... mais perso je préfère les égoûts.A la base on l'a pas mis, ils l'ont demandé sans nous préciser, en nous renvoyant au collège communal, donc j'ai demandé pourquoi... ah vous voulez un raccordement? Vous pouvez alors l'enlever, mais on renvoie après aux techniciens et eux peuvent dire qu'ils veulent quand même, et du coup on repart de zéro.Je sens qu'on va avoir bien le temps avec ce permis