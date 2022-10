Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

hier, grosse journée pour nous...Rendez-vous pour le choix des matériaux, définir le sens d'ouverture des portes et fenêtres, ajouts de dernières minutes, etc.Le gars avec qui nous avons bossé a été très correct, n'a absolument pas poussé à prendre des options payantes, a donné son avis si on le lui demandais, etc.La seule "mauvaise" surprise qu'on a eu: la brique qu'on avait choisie le sera pas dispo avant juin, donc on va sans doute changer, on a repéré un autre modèle qu'on aime bien (un petit supplément par contre), on va aller le voir sur des maisons finies ce week-end afin de valider le changement (et puis en informer l'urbanisme, vu que le permis est déjà octroyé).On reste dans le beige, cela devrait donc passer sans soucis, respect des prescriptions urbanistiques.Prochaines étapes:Rencontre avec notre chef de chantierDébut du chantier (et logiquement, d'ici fin octobre...)