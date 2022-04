Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^

locataires

doléance

HelloDe notre côté, on a signé l'achat, en décembre 2020, d'une petite maison bruxelloise à Schaerbeek datée de 1891 subdivisée en trois appartements... enfin sur papier. Du coup, on a décidé de s'attaquer à une grosse rénovation et quelques transformations ==> permis d'urbanisme ==> architectes... vous aussi vous voyez le piège qui se referme ?Bref, on fait faire les plans, on introduit le premier (vous allez comprendre) permis en mars 2021 et on passe notre temps à essayer de faire partir lessquatteurs, qui finiront par quitter les lieux le 1er juillet, en attendant le permis.En Septembre 2021, le premier permis est délivré sous conditions de (re-)mettre des ferronneries d'époque (korf), ne pas mettre de faux plafonds (WTF ?!?), mettre une citerne d'eau de pluie et ne pas étendre l'annexe du RDC.1) On n'est pas convaincu que cette maison ait eu des ferronneries vu son historique et les photos dont nous disposons mais faire appel de la décision, c'est risquer de perdre toutes les dérogations accordées donc on écrase.2) On compte occupé le RDC donc ne pas pouvoir faire l'extension ne nous arrange guerre mais comme on veut les dérogations pour le 1er et le 2ème, on accepte le permis tel quel et... bingo permis numéro 2 qui ne contient que cette extension.L'extension ne faisant l'objet d'aucune dérogation, en théorie, on passe par le circuit court (45 + 75 jours), donc pas d'enquête publique ni de commission deconcertation...On lance l'architecte sur le sujet et... ils nous demandent 2000€ pour réintroduire la demande. Elle est quand même belle la vie d'architecte, non ?Je leur propose de voir chez les grecs si j'y suis et je trouve un autre architecte qui accepte de reprendre le dossier en l'état au même tarif et effectue le dépôt du second permis fin décembre 2021.Pourquoi si tard ? Parce que le petit est né entre temps et on a eu un peu de mal à suivre au débutMaintenant, le 2ème permis suit son cours et nous aurons la réponse pour mi-juin. Oui, la commune a réussi à gagner 45 jours pour deux lignes inutiles dans le document PEB. Merci l'urbanisme.En parallèle, l'architecte travaille sur le dossier d'intervention qu'il doit terminer cette semaine. On va pouvoir partir à la chasse aux devis et savoir à quelle sauce on va être manger.That's all folks. Suite au prochain numéro.