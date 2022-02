[quote]Que Spotify veuille pousser de plus en plus d'utilisateurs à s'abonner n'est certainement pas un secret. Ce que nous vous apportons aujourd'hui est un autre petit inconvénient que les utilisateurs gratuits devront endurer. Soyons clairs: il n'y a pas grand chose à redire, étant donné que c'est un service gratuit. Cela dit, il semble qu'à partir de ces dernières heures, il ne soit plus possible de «diffuser» du contenu Spotify sur des appareils intelligents avec Google Assistant , tels que des haut-parleurs intelligents ou des écrans intelligents. D'après ce que rapporte 9to5Google , dans la liste des appareils à partir desquels vous pouvez démarrer la lecture d'une chanson ou d'un podcast, le libellé Utilisateurs Premium n'apparaît que dans les différents éléments relatifs aux écrans intelligents, aux enceintes intelligentes ou aux téléviseurs avec Android / Google TV . Dans notre cas , les appareils intelligents ont disparu de la liste de ceux sur lesquels il est possible de diffuser le contenu en cours de lecture. Pour le moment, la page d'assistance officielle de Spotify ne rapporte pas les actualités en question. [size=1] vidmate instagram video download [/size]