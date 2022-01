Publié le 19/01/2022 @ 14:20:09, Par Par Danette Pourquoi acheter et s’équiper d’un panneau solaire ?

En tant que source d’énergie renouvelable sans CO2, l’impact environnemental de l’énergie solaire est nettement inférieur à celui des autres méthodes de production d’électricité.

L’impact est principalement lié à la production et à la fourniture des matériaux et métaux spéciaux nécessaires à la production. Les panneaux solaires produisent de l’électricité en transformant le flux continu d’énergie du soleil en électricité, aucune émission nocive n’est libérée dans l’air lorsque l’électricité est produite par des panneaux solaires.

Le procédé photovoltaïque qui transforme la lumière du soleil en électricité ne nécessite aucun combustible et n’a pas de coûts variables.



