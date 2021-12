Nouvelle construction : à faire et à ne pas faire...

Citation de: Tang Du coup, je viens à la recherche de bons conseils pour les choses à faire, à penser et à éviter.

Citation de: Tang Ma première idée était surtout les conseils pour le câblage réseau (6, 6e, 7 ?), mais je suis aussi preneur d'avis dans l'ensemble car il y a aussi l'électricité, le chauffage,...



Erf, nous sommes également dans un chantier, rénovation d'une maison bruxelloise, et l'envolée des prix est totalement hallucinant et difficilement tenable même en effectuant des travaux par soi-même.C'est assez déprimant de voir que même des personnes actives dans le domaine sont prises à la gorge par l'envolée des prix et je ne vais même pas m'étaler sur les délais de livraison.De notre côté, on compare le prix systématiquement avec des fournisseurs étrangers. Il y a moyen de gagner 25-30% sur pas mal de matériel (je n'ai jamais compris pourquoi) si on s'y prend à temps parce que le délais de livraison augmente encore un peu plus et qu'il faut énormément de temps pour pouvoir comparer.