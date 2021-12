RGPD, PVP, mailing, toussa

Hello les gens,J'ai une question...Depuis peu, j'ai repris la gestion d'un site d'un festival.C'est un truc Wix, c'est assez pourri de prime abord (mais je ne maîtrise rien du tout).Je constate que tous ceux qui ont posté un commentaire sur le site, qui ont utilisé le formulaire de contact etc. sont enregistrés comme utilisateurs du site. J'ai donc leur mail, un nom et un prénom.Ma question :Dans quelles mesures suis-je autorisé à utiliser ces données pour faire un mailing avec l'affiche de la prochaine édition du festival (avec peut-être un code promo, pour les remercier de leur fidélité) ?Ca se fait ? On risque quoi ?Y a-t-il des précautions à prendre ? Je suppose que mettre un lien qui demande à être retiré de la mailing list, c'est le minimum...Merci pour vos commentaires éclairésJC