Aujourd'hui, 10 novembre, est sans aucun doute le grand jour de la Xbox Series X et de la Xbox S Series . Les deux consoles de salon Microsoft font leurs débuts sur le marché belge. Cependant, si vous ne faites pas partie de ceux qui l'ont précommandé, vous risquez au moins pour le moment d'être déçu. En acheter une en s'appuyant sur les boutiques en ligne est pratiquement impossible. La Xbox Series X est en effet épuisée sur Amazon , Bol , MediaMarkt et Fnac. La seule solution est probablement de se rendre dans un magasin physique , peut-être en appelant d'abord pour savoir s'il est réellement disponible afin d'éviter un éventuel voyage à vide.Pour ceux qui ont eu l'occasion de le précommander et qui l'ont déjà reçu ou sont sur le point de le recevoir, il existe déjà diverses annonces de jeux nouvelle génération à essayer par vous-même. 2K Games par exemple a annoncé la disponibilité de NBA 2K21 et Borderlands 3 , tandis que Capcom a annoncé l'arrivée de Devil May Cry 5 Special Edition . Bien sûr, Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion d'Ubisoft sont également disponibles .Dans tous les cas, dans les semaines à venir, la console phare de nouvelle génération de Microsoft devrait progressivement redevenir disponible.Source: news_item-30231.html