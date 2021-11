Publié le 13/11/2021 @ 20:28:59, Par Par JMXVIII Cherche Professeur de Python.

Bonsoir,



Je ne veux plus passer par les sites payants car ils m'ont déduis alors que je n'ai eu jamais de Professeur de Python.



J'ai des lacunes en Python au niveau de la redondance et algorithmique, je cherche donc un professeur en Belgique maîtrisant bien le python et matplotlib, budget 25€/heur, mon niveau est débutant.